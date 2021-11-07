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للمرة الأولى، ردت الفنانة نانسي عجرم على أنباء طلاقها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، التي لاقت ‏تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.‏

واكتفت نانسي عجرم بالتصريح للصحفيين أن "الإشاعات موجودة دائما في حياتنا"، وذلك على هامش حضورها حفل "كلاي ماكس" لتكريمها في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

وكان الصحفي إيلي باسيل هو أول من ألمح إلى طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم عبر حسابه على موقع "تويتر"، وذلك بنشره صورة هما وكتب معها كلاما عن الفراق واللوم والعتاب.

وبعد انتشار الشائعة، خرج زوج نانسي عجرم لينفي تلك الأنباء، ويؤكد أنها "أمانة"، وأنه لم يكن على علم بتلك الأقاويل.

بينما فسر مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، أن سبب ملاحقة الشائعات لها هو رغبة مطلقيها في تشتيت الجمهور عن أغانيها وفنها، كما أنه وصف تلك الشائعات أنها مغرضة و"دون طعم".

ويستمر زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم منذ 13 عاما، وأثمر عن 3 فتيات هن إيلا وميلا وليا.



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