بالصورة: تيم حسن يصدم جمهوره ويظهر مضرجًا بالدماء

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نشر النجم تيم حسن صورة له من أحداث مسلسل “الهيبة جبل”، حيث ظهر مضرجًا بالدماء ومصابًا بوجهه.

جاءت الصورة بالتزامن مع مرور نصف حلقات المسلسل الذي يعرض على mbc1 وقبل ذلك بـ 24 ساعة عبر منصة “شاهد”، حيث أن الجزء الخامس والأخير من العمل يتناول تهريب داعش للأسلحة والآثار بين سوريا ولبنان عن طريق بلدة الهيبة من خلال السدّ الذي تمّ انشاؤه بأراضي الهيبة.

تيم علّق على الصورة بالقول: “انتصفت حلقات الهيبة جبل آراءكم؟ وتوقعاتكم بشان ماذا سيحدث بجبل والهيبة؟”.

فماذا سيحصل في بلدة الهيبة سننتظر ونرى في الحلقات المقبلة، لكن لا بد من الإشارة هنا الى الانتاج السخي والكبير لشركة الصبّاح التي سخرّت كل امكاناتها لخدمة الجزء الخامس والأخير من الهيبة ويجب الاشادة بكافة القيّمين على هذا الجزء لا سيما كتّاب العمل الذي اعتقدنا ان احداثه انتهت وتساءلنا عما يمكن ان يُضاف الى هذا الجزء ففاجأنا الكتاب بغزارة افكارهم ووسع مخيلتهم ونضج رؤيتهم للأحداث.

أما تيم حسن فيتفوق بكل جزء على نفسه، فهو ممثل مبدع متألّق واستثنائي، إستطاع أن يستمر بلباس شخصية جبل شيخ الجبل ويطوّرها، الرجل الحكيم الذكي الذي يتبع “تكتيكات” بأسلوب هادئ دون تسرّع فهو زعيم بكل معنى الكلمة. (لقراءة الخبر بالكامل: خاص- الهيبة جبل… ثنائية السحر والتشويق المُبهرة)