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أحيا النجم اللبناني وائل كفوري، حفلا في البحر الميت في الأردن، وهو أول حفل له بعد تعرضه لحادث سير في منتصف الشهر الماضي.

وشكر كفوري في بداية الحفل، الله على نجاته من الحادث، وقال إنه كتب له عمرا جديدا بفضل دعوات الناس. وطلب من الجمهور أن يعذره إن حصل بعض التقصير لأنه لا يزال يعاني من أوجاع في الظهر والصدر.

وانتشر لكفوري مقطع فيديو يعتذر فيه من أحد الحاضرين لعدم قدرته على التقاط صورة "سيلفي" معه لأن ظهره لا يزال يؤلمه، ولا يستطيع الانحناء.

وقدم في الحفل باقة من أغنياته القديمة والجديدة، كما ردد معه الجمهور أغنية الموسم "البنت القوية".