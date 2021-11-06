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آخر تطورات حالة مايا دياب الصحية

6
NOVEMBER
2021
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كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة اللبنانية، مايا دياب، بعد إصابتها بتسمم شديد.
 
وذكر مقربون من مايا دياب في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها تلقت العلاج من الأطباء من مكان تواجدها حاليا، ونفوا دخولها أي مستشفيات.
 
وتابعوا أنها حاولت أن تحصل على قسط من الراحة لكي تعاود ممارسة نشاطها الفني.
 
وكانت فضائية "وان تي في لبنان" نشرت مقطعا مصورا لمايا دياب وهي تتلقى العلاج على سرير المرض من الأطباء المعالجين لها.
 
يشار إلى أن مايا دياب ستحيي حفلا غنائيا في تركيا يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
 
من ناحية أخرى، حضرت مايا دياب حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي.
 
كما طرحت أغنية جديدة لها هي "الكعب العالي"، وتغني فيها باللهجة المصرية.
 
والأغنية من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقى هادي شرارة، ومن إخراج اللبنانية شيرين خوري.
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