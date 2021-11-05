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وعكة صحية شديدة تُدخل فنانة لبنانية شهيرة الى المستشفى..!

5
NOVEMBER
2021
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علم موقع "سكاي نيوز عربية" أن الفنانة اللبنانية مايا دياب تعرضت لوعكة صحية شديدة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، بعد إصابتها بتسمم حاد.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنانة دياب أثناء تواجدها بأحد المستشفيات، قيل إنها في العاصمة بيروت دون معرفة الأسباب.

وظهرت الفنانة مايا دياب في مقطع الفيديو على فراش إحدى المستشفيات، إلى جانب الطبيب المعالج.

وفي اتصال خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قالت شقيقة الفنانة دياب، غريس دياب، إن شقيقتها مايا غادرت مستشفى يتواجد في مدينة دبي الإماراتية، وليس بيروت، بعد تعرضها لحادثة تسمم حادة.

وتبين لاحقا وبعد إجراء الفحوصات، أنها تعاني من نقص حاد في الحديد وبعض الفيتامينات الأساسية، مما استدعى مكوثها في المستشفى عدة أيام.

وأضافت أن "حالة مايا دياب الصحية باتت أكثر استقرارا"، مشيرة إلى أنها تستكمل علاجها في منزلها الخاص في دبي.

 

 

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