ملكة جمال لبنان على سرير المستشفى وهذه حالتها الصحيّة

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تعرضت ملكة جمال لبنان للعام 2017 بيرلا حلو، لوعكة صحيّة، أدخلت على أثرها الى المستشفى حيث خضعت للإسعافات اللازمة والمعالجة الطبية.



ونشرت بيرلا صورة لها من على سرير المستشفى، حيث أكدت في تعليقها أنها كانت تشعر بحالة سيئة في الأيام الماضية ما دفعها الى القيام ببعض الفحوصات.



ثم نشرت صورة أخرى أكدت من خلالها أنها أصبحت بحالة صحيّة أفضل.



على صعيد آخر، كانت بيرلا حلو قد زفّت خبرًا سعيدًا حمل طابعًا رومنسيًا، إذ أعلنت خطوبتها رسميًا والموافقة على طلب الزواج في صيف 2021.



ونشرت “حلو” أكثر من صورة لها من الأمسية التي شهدت على طلب يدها، وأرفقت الصور بعبارة: “في عالم مليء بالفوضى، نعم أن تحب مليون مرة… قلت نعم”.



كما ظهر في الصور خطيبها جاثيًا على قدمه عارضًا عليها خاتم الزواج ضمن أجواء عاطفية مليئة بالحب.