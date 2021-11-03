توقف ميزة التعرّف على الوجوه على منصّة "ميتا"

A + A -

أعلنت شركة "ميتا" أنّها ستُلغي نظام "تعرّف الوجوه"، الذي يُبيّن تلقائيّاً هويّة المستخدمين من داخل الصور من خلال وجوههم، من على تطبيقها فيسبوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني، فقد اتخذت الشركة هذا القرار بسبب مخاوف من الإستخدام المتزايد للتقنية مع عدم اليقين بشأن عمل هذه الميزة التكنولوجية.

وفي حين ترى "ميتا" أنّ ميزة التعرّف على الوجوه قد تكون مفيدة في بعض الأحيان إلّا أنّها اعتقدت أنّ إلغاءها يعكس المزيد من الخصوصيّة وهذا ما يناسب سياساتها مؤخراً.

كما ستتوقف ميزة النصّ البديل التلقائي الخاصة بالمكفوفين أيضًا عن تسمية الأشخاص الذين تم اكتشافهم في الصور.

ويُشار إلى أنّ "ميتا" قد واجهت مشاكل سابقة مع تقنية التعرّف على الوجوه، إذ قامت بتسوية دعوة قضائيّة تتعلّق بخصوصيّة تعرّف الوجوه مقابل 650 مليون دولار في العام 2020.