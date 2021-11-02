مارك زوكربيرغ يكشف عن ابتكار "الجلد الروبوتي" لتطوير تجربة العالم الافتراضي

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كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، يوم الاثنين، عن مستشعر جديد من شأنه أن يطور خطته ضمن تجربة العالم الافتراضي "Metaverse".



وابتكر الباحثون الّذين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، فيسبوك سابقاً، بالتعاون مع علماء من جامعة كارنيغي ميلون، مستشعر لمس عالي الدقة لإنشاء ما يمكن وصفه "بالجلد الروبوتي" الرقيق.



وتحتوي هذه المادة المعروفة باسم ReSkin، على جزيئات مغناطيسية تنتج مجالًا مغناطيسيا. وعندما يتلامس الجلد مع سطح آخر، يتغير المجال المغناطيسي من الجسيمات المدمجة. وبذلك، يسجل المستشعر التغيير في التدفق المغناطيسي، قبل تغذية البيانات إلى بعض برامج الذكاء الاصطناعي، والتي تحاول فهم القوة أو اللمس الذي تم تطبيقه.



وكان لابد من تدريب نظام الذكاء الاصطناعي على 100 لمسة بشرية للتأكد من أن لديه بيانات كافية لفهم كيفية ارتباط التغييرات في المجال المغناطيسي باللمس.



وشدّد زوكربيرغ على أهمية هذا الابتكار الجديد، مشيراً إلى أنه "يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء في العالم الافتراضي تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية في العالم الافتراضي "ميتافيرس"."