living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مارك زوكربيرغ يكشف عن ابتكار "الجلد الروبوتي" لتطوير تجربة العالم الافتراضي

2
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، يوم الاثنين، عن مستشعر جديد من شأنه أن يطور خطته ضمن تجربة العالم الافتراضي "Metaverse".

وابتكر الباحثون الّذين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، فيسبوك سابقاً، بالتعاون مع علماء من جامعة كارنيغي ميلون، مستشعر لمس عالي الدقة لإنشاء ما يمكن وصفه "بالجلد الروبوتي" الرقيق.

وتحتوي هذه المادة المعروفة باسم ReSkin، على جزيئات مغناطيسية تنتج مجالًا مغناطيسيا. وعندما يتلامس الجلد مع سطح آخر، يتغير المجال المغناطيسي من الجسيمات المدمجة. وبذلك، يسجل المستشعر التغيير في التدفق المغناطيسي، قبل تغذية البيانات إلى بعض برامج الذكاء الاصطناعي، والتي تحاول فهم القوة أو اللمس الذي تم تطبيقه.

وكان لابد من تدريب نظام الذكاء الاصطناعي على 100 لمسة بشرية للتأكد من أن لديه بيانات كافية لفهم كيفية ارتباط التغييرات في المجال المغناطيسي باللمس.

وشدّد زوكربيرغ على أهمية هذا الابتكار الجديد، مشيراً إلى أنه "يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء في العالم الافتراضي تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية في العالم الافتراضي "ميتافيرس"."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout