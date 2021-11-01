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نطحه ثور في إسبانيا...فتوفي الرجل!

1
NOVEMBER
2021
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قالت السلطات الإسبانية إن رجلاً نزف حتى الموت متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر تعرّضه للنطح في مهرجان الركض مع الثيران بشرق إسبانيا.

وبحسب المعلومات، فهذه أول حالة وفاة من نوعها في البلاد منذ استئناف مثل هذه الأحداث بعد تخفيف قيود Covid-19 خلال الصيف.

وقال مجلس المدينة يوم السبت إن الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، تعرض لهجوم متكرر من قبل الثور في المهرجان في أوندا.

وقد حاول المشاركون الآخرون إبعاد الحيوان لكن جهودهم باءت بالفشل.

وكشفت خدمات الطوارئ أن الرجل توفي في وقت لاحق يوم السبت في مستشفى ببلدة فياريال المجاورة، بعد معاناته من نزيف من جرح في فخذه الأيسر أدى إلى ثقب في شريانه، إضافة الى تعرّضه لإصابة في رأسه.

وأشارت المعلومات الى أن مجلس أوندا ألغى سباقات الثيران المخطط لها كافة في مهرجان المدينة، علماً أن الأنشطة الأخرى لم تتأثر.

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