living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة نجم مسلسل "فريندز"

25
OCTOBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي الممثل جيمس مايكل تايلر الذي أدّى دور مدير المقهى غانثر في المسلسل الشهير “فريندز” الأحد عن 59 عاما، بحسب ما كشفت وسائل إعلام أميركية.


وكشف وكيل أعمال تايلر أن الممثل توفي في منزله بلوس أنجلوس بعد صراع مع سرطان البروستات شخّصت إصابته به في 2018.


وقال توني بنسون في بيان إلى وسائل إعلام أميركية إن “العالم عرفه بدور غانثر (الصديق السابع) في مسلسل فريندز، لكن محبّيه عرفوه ممثلا وموسيقيا ومناصرا يذكي الوعي بمرض السرطان وزوجا محبا”.


وشارك تايلر في حوالي 150 حلقة من المسلسل الشهير على امتداد مواسمه العشرة، مؤديا دور مدير مقهى “سنترال برك”.


ومثّل الفنان الراحل أيضا في مسلسلات أخرى، منها “سكرابز” و”سابرينا ذي تينايدج ويتش” و”مودرن ميوزيك”.


ونشرت “وورنر بروذ تي في” تغريدة نعت فيها تايلر جاء فيها أنه “كان ممثلا محبوبا وجزء أساسيا من عائلة فريندز. وفي بالنا عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه ومحبّوه”.


وفي يونيو، كشف تايلر خلال برنامج “توداي” على “إن بي سي” عن تشخيص إصابته بمرحلة متقدمة من سرطان البروستات في سبتمبر 2018.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout