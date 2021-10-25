ممثلة لبنانية تفاجئ الجمهور وتعلن زواجها

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فاجأت الممثلة اللبنانية، ماريبال طربيه، الجمهور بإعلان زواجها عبر حسابها في إنستغرام، إذ نشرت أكثر من صورة من أجواء حفل الزفاف.



تلقت ماريبال العديد من التعليقات من زملائها الفنانين ومن وجوه معروفة، باركوا لها على هذه الخطوة في حياتها الجديدة ومنهم ورد الخال، هيام أبو شديد، امل طالب، جوي هاني، جيهان خماس والمنتج مروان حداد.



نذكر أن ماريبال طربيه هي الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان لعام 2016. خاضت للمرة الاولى تجربة التمثيل في فيلم “أولاد النواب”، ثم شاركت في بطولة العديد من المسلسلات وهم: “حبيبي اللدود، هند خانم، آخر الليل”.