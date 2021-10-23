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بعد قتله مديرة التصوير بالخطأ... الممثل الأمريكي أليك بالدوين يخرج عن صمته

23
OCTOBER
2021
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علق الممثل الأمريكي الشهير، أليك بالدوين، لأول مرة، على الحادث الصادم الذي تورط فيه – عن طريق الخطأ فيما يبدو – متسببا في مقتل مديرة تصوير وإصابة حرجة لمخرج أحد أفلامه.
 
خلال تصويره أحد مشاهد فيلم "راست" الذي يلعب بطولته ويتكفل بإنتاجه أيضا، أطلق بالدوين الرصاص، الذي كان من المفترض أن يكون زائفا، لكن – بشكل غير مفهوم – قتلت الرصاصات مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، وأصابت المخرج جويل سوزا.
 
بالدوين الذي استجوبته الشرطة وقالت إنه في حالة مأساوية، كتب في تغريدة له: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب عميق".
 
وأردف بالقول إنه يتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لمعرفة سبب حدوث "هذه المأساة"، مشيرا إلى تواصله مع زوجها ويقدم الدعم له ولعائلته، قائلا: "قلبي منفطر بسبب زوجها وابنها وكل من عرف هالينا وأحبها".
 
كان من المفترض أن يحتوي المسدس المستخدم في هذا المشهد على رصاصات غير حقيقية، لكن الجميع تفاجأ بسقوط هاليانا – 42 عاما – وسوزا – 48 عاما - مصابين بعد إطلاق النيران.
 
 
أصيبت مديرة التصوير في أعلى الصدر ونقلت على الفور إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سوزا كان في حالة حرجة.
 
يلعب بالدوين الدور الرئيسي في الفيلم كمجرم سيئ السمعة يدعى هارلاند راست، والذي يحاول التعامل مع تورط حفيده المراهق في قضية قتل عن طريق الخطأ.
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