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مساعد ملكة بريطانيا: لا تشعر بتقدمها في العمر وتعيش إحساس شابة صغيرة ولا تستحق أن تمنح لقب عجوز العام

19
OCTOBER
2021
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نقل مساعد ملكة بريطانيا وسكرتيرها الخاص توم لينج بيكر، عن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما، والتي تعتلي العرش منذ ما يقرب من سبعة عقود، قولها انها "تعيش إحساس شابة صغيرة ولا تستحق أبدا أن تمنح لقب "عجوز العام"، بحسب ما اوردت وكالة "رويترز".

وكان منظمو هذه الجائزة السنوية تواصلوا مع قصر الملكة لمعرفة ما إذا كانت راغبة في قبول هذا اللقب.

وحصل على هذه الجائزة في السابق ممثلون حازوا جوائز الأوسكار وشخصيات حصلت على جوائز "نوبل"، فضلا عن والدة الملكة التي توفيت عام 2002 عن 101 سنة.

واعلن رئيس لجنة الجوائز التي تقدمها مجلة "أولدي" (العجوز) المذيع جايلز براندر، أن "المنظمين تلقوا رسالة جميلة تضمنت أطيب التمنيات، لكن الملكة رفضت العرض".

وجاء في الرسالة من مساعد الملكة، "تعتقد جلالة الملكة أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول (اللقب)، وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة".

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