living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول صورة للفنان وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى

19
OCTOBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال حبيب أبو أنطون، الصديق المقرب من النجم اللبناني وائل كفوري، إن الأخير بخير ولكنه يعاني من رضوض وضلع "مشعور"، وذلك بعد تعرضه لحادث سير على أوتستراد جبيل في لبنان.

وأكد حبيب أبو انطون لبرنامج "mbc trending" أن صديقة وائل، شانا عبود، التي كانت برفقته بالسيارة عند الحادث، تعرضت لرضوض أيضا وبشعر بأحد ضلوعها، وهي بخير.

وكشف أبو انطون أن وائل خرج من المستشفى يوم الأحد، وأنه زاره في منزله بنفس اليوم، وأن وائل كان يمشي بشكل طبيعي، ولكنه يقضي فترة استراحة في المنزل خلال هذه الفترة.

وأكد أبو أنطون أن وائل كان يسير بسيارته عندما تعرض للحادث بسرعة 100 كم بالساعة تقريبا، وجاءت سيارة وكسرت عليه فانقلبت سيارته واصطدمت بحافة اسمنتية.

من جهته، نشر إيلي أبو أنطون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أول صورة للفنان وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى، وعلق عليها: "نورت بيتك وائل كفوري.. الحمد لله عالسلامة".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout