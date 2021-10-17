وائل كفوري بخير بعد تعرضه لحادث سير مروّع

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تكتم شديد يعتمده أصدقاء وائل كفوري والمقربون منه حول حادث السير المروع الذي تعرض له، مساء أول من أمس. فلا مدير أعماله إدي غانم يجيب الاتصالات التي ترده على جهازه المحمول، ولا أي أحد من الإعلاميين والشعراء والملحنين المقربين منه، حتى أن موبايل الفنان اللبناني يعطي إشارة إلى أنه مقفل وغير متوفر، إذا ما طلبته. وكل ما يعرفه أصدقاء وائل كفوري عنه، أنه بخير وأن العناية الإلهية أنقذته من حادث سير ضخم، كاد يودي بحياته.



وكان اللبنانيون ومحبو وائل كفوري في مختلف بلدان العالم، قد انشغلوا مساء أول من أمس بخبر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده أن كفوري تعرض لحادث سير في منطقة جبيل، نقل إثره إلى المستشفى.



وبعدها خرجت بعض الأصوات كالشاعر سليم عساف الذي قدم له أغنيته الجديدة «البنت القوية» يغرد مطمئناً الناس بأن المطرب اللبناني بخير.وعلمت «الشرق الأوسط» أن كفوري أصيب برضوض وكدمات ألزمته دخول مستشفى المعونات في منطقة جبيل، وأنه خضع لفحوصات طبية عديدة، تبين بعدها أن في استطاعته الخروج من المستشفى في الليلة نفسها. وبحسب مقربين من كفوري والذين بدورهم لم يستطيعوا التواصل معه حتى الساعة رغم محاولاتهم الحثيثة، أنهم تلقوا عبارة واحدة فقط، عبر حساباتهم الإلكترونية أو في رسائل إلكترونية تقول: «نشكر الله خلص». أي (نجا).



وتردد أن كفوري كان يقود سيارته بسرعة كبيرة على الطريق السريع الذي يربط منطقة جبيل ببيروت وأن صديقة له كانت ترافقه. وكان وائل منذ أشهر قليلة قد بدأ في الظهور مع هذه الصديقة في الأماكن العامة وقيل بأن علاقة حب تربطه بها. وأفادت المعلومات الأولية بأن الفتاة بصحة جيدة وبأنها لم تتعرض لأي أذى من جراء الحادث.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر حادثة وائل كفوري وأرفقوها بصور تظهر حالة سيارته التي أصيبت بأضرار جسيمة، وبدت مهشمة وقد تطايرت إطاراتها، وذلك بسبب ارتطام كفوري بحواجز أسمنتية على الطريق الذي يسلكه. وعلقت الإعلامية منى أبو حمزة بطريقة ساخرة على غياب التيار الكهربائي عن الطرقات اللبنانية تقول: «كيف ما شاف الحواجز الأسمنتية والطرقات مشعشعة بالأضواء؟ ألف الحمد الله عا سلامتك وائل». أما التعليق الأول الذي ورد عن طليقته أنجيلا بشارة عبر حسابها الخاص على إنستغرام جاء فيه: «الحمد الله ع سلامتك أبو ميشيل. وائل بخير الحمد الله».



وفور انتشار الخبر بدأت التمنيات بالسلامة والشفاء العاجل للفنان اللبناني ترد في تغريدات لفنانين لبنانيين. فغردت إليسا تقول: «سلامة قلبك وائل ما تشوف شر». فيما قالت نوال الزغبي مغردة: «ألف الحمد الله على السلامة وائل. الله رد عنك». كذلك الأمر بالنسبة لهيفاء وهبي وراغب علامة ورامي عياش ونادر الأتاث وغيرهم. وغردت الفنانة أحلام تقول: «سلامة الغالي أخوي وائل كفوري. خطاك الشر، وربي يحميك، خفنا عليك».



وكان حساب التحكم المروري على «تويتر»، التابع لهيئة إدارة السير والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان قد نشر تغريدة فور حصول الحادث تحدثت عن وقوع حادث سير على طريق جبيل إثر تصادم مركبتين، دون أن الكشف عن اسم الجريح الذي أصيب. ومن بعدها رجح متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون اسم المصاب وائل كفوري.