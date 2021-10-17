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تطورات حالة وائل كفوري الصحية وشاهد عيان يروي التفاصيل

17
OCTOBER
2021
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شكل خبر تعرض النجم وائل كفوري صدمة كبيرة للنجوم وجمهوره الكبير بعد رؤيتهم الأضرار  الجسيمة التي أصابت سيارته بعد تعرضه لحادث سير على طريق جبيل مساء الجمعة.
 
وطمأن مصدر مقرب من النجم اللبناني الجميع على صحته، مؤكداً أنه "بات بصحة جيدة وحالته لا تستدعي الى القلق، وتعرّض فقط لبعض الرضوض".
 
بدوره، نشر صديقه المقرب الشاعر حبيب بو أنطون، تغريدة عبر "تويتر" كتب فيها: ‏‎"وائل بخير شكرا يا عدرا".
 
وأوضح موقع "ET بالعربي" أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته.
 
ونقل الموقع عن شاهد عيان قوله إنه تم نقل النجم اللبناني مع حبيبته شانا عبود التي كانت برفقته إلى المستشفى، وكان واعياً وبحالة جيدة.
 
وبعد إنتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حرص مجموعة كبيرة من زملائه النجوم من بينهم النجم رامي عياش، راغب علامة، أحلام وسارع الآلاف من متابعيه وجمهوره إلى مساندته ودعمه بتعليقات مليئة بالحب وتمنوا له الشفاء العاجل.
 
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