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اختبار ميزة جديدة لتويتر: التمرير بين الصفحة الرئيسية وأحدث التغريدات على آيفون

14
OCTOBER
2021
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تختبر تويتر حديثاً طريقة جديدة لعرض التغريدات في تطبيقها، إذ سيتمكن بعض مستخدمي نظام iOS من التمرير بين موجز الصفحة الرئيسية الذي يعرض أهم التغريدات في الجدول الزمني الخاص بك وأحدث التغريدات.
وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني، فيُعدّ هذا التغيير بسيطاً إلى حد ما في واجهة المستخدم، لكنّه مفيد لأولئك الذين يتنقّلون بين الصفحتين. وفي حين يتم استبدال عرض التغريدات حالياً من خلال زر موجود في أعلى يمين الشاشة، إلّأ أنّ الميزة الجديدة ستسمح بالتمرير بطريقة أسرع بين الوجهتين.

ويُشار إلى أنّ هذا التحديث قد يجعل الشاشة الرئيسية أكثر فوضى بخاصةٍ في حال كان لديك قوائم مثبتة ضمن ملفك الشخصي. ومع ذلك، قد تحسّن هذه الميزة تجربة تطبيق تويتر لبعض الأشخاص مع جعل الخيارين أكثر بروزاً.

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