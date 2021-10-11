تويتر تختبر هذه الميزة الجديدة بهدف السيطرة على التفاعل السلبي بين المستخدمين

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ختبر شركة تويتر ميزة جديدة تُسمّى "Heads Up" على نظامي التشغيل "iOS" وأندرويد، تقوم على إظهار تحذيرات في حال ضمّت التغريدات والردود بين المستخدمين تعابير حادة.

وبحسب موقع "إنغادجيت"، كانت هذه الميزة قيد الإعداد قبل بضعة أسابيع. وبالإضافة إلى التحذيرات، فتظهر شاشة تسلّط الضوء على بعض القواعد الذهبية للمحادثات عبر الإنترنت وتذكر المستخدم ببعض الأمور الأساسية للتخفيف من حدة المحادثات بين جميع الأطراف.



وتماماً كميزة "بيرد ووتش"، التي تعمل على مكافحة المعلومات المضللة والخاطئة على التطبيق، فإنّ ميزة "Heads Up" هي محاولة لتعزيز المحادثات السليمة غير السامة وهي طريقة للإنسحاب من أي مناقشة يحتمل أن تكون مثيرة للجدل.



والجدير بالذكر أنّ هذه الميزة ليست بديلاً للأدوات التي يمكن أن تساعد الأشخاص على تجنّب المضايقات، مثل وضع الأمان الجديد (Safety Mode).