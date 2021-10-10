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بالفيديو: تصريح لإليسا يثير موجة سخرية وإنتقاد!

10
OCTOBER
2021
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صرحت الفنانة إليسا المعروفة بمواقفها المعادية لحزب الله ، خلال احيائها حفل توزيع جوائز " جمعية مي شدياق" ، قائلةً :" ما بدي بطل البس "ديكولتيه" لأنو في حزب عم يحكمنا." مما أثار موجة سخرية وانتقادات واسعة.

فقد رد الصحافي الإعلامي غسان سعود قائلاً :" ما حدا مضطر يلبس ديكولتي تيحط ع عين اليسا، أو يخبرنا كيف عايشين ببلدته.. كلنا عايشين بنفس البلد وشايفين بعضنا، والصورة واضحة جدا. اليسا تبعت حزب التكفيريين والنصرة وداعش لا تستحق اكثر من: سكري بوزك يا منافقة..ملاحظة: أنا احترم حرية معتقدك، إذا كنت تحترم حرية معتقدي، غير هيك لأ."

أما الإعلامي أمين أبو يحيى رد قائلاً :" انا ابن مدينة #صور العظيمة
كل أحد كنا ننزل على بحر #صور مع اصحابنا
طريقة حياتنا يلي ممكن ما تكون مناسبة للكل..
الصبايا بالمايوه
الشباب بيشربوا Alcohol
ولا مرة حدا تعرض لصبية او شاب من الأصحاب..
كلام الفنانة اليسا فيه افتراء لأهداف سياسية.
وطبعا هي حرة تقول هيك وحقنا نوضح."

فيما علق الصحافي ايلي مرعب قائلاً :" مع محبتي للنجمة #اليسا بس هالكلام مش بمطرحه ابدًا ويمكن خانها ذكائها لان اذا القصة قصة لبس كتير هينة وما حدا رح يمنعك تلبسي يلي بدك ياه. كنت بتمنى تعطي رأيك بعمق اكثر حتى فكرتك توصل بالطريقة الصحيحة."

 

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