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جورج كلوني يمنع زوجته من مشاهدة أحد أفلامه... خوفا من فقدان احترامها له

9
OCTOBER
2021
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كشف الممثل الأمريكي، جورج كلوني، أنه منع زوجته المحامية في حقوق الإنسان من أصول لبنانية، أمل علم الدين، من مشاهدة أحد أفلامه السينمائية الشهيرة.
 
وقال في تصريحات لمجلة "فارايتي" الأمريكية إنه لا يسمح لزوجته أن تشاهد فيلمه "Batman & Robin"، الذي قدمه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك خوفا من أن يفقد احترامها له بعد مشاهدته.
 
وأوضح: "أريد أن أحظى ببعض الاحترام من زوجتي".
 
كما أكد كلوني (60 عاما) أنه يمنع توأمه، أليكساندر وإيلا من مشاهدة لمحة من الفيلم، وذلك لأنه قد يتأذى من تعرضه للانتقاد منهم، ويقولون له في وجهه: "هذا سيء".
 
وصنف فيلم "Batman & Robin" كأسوأ فيلم تم عرضه عن شخصية البطل الخيالي مكافح الجريمة "باتمان"، التابع لمجلات "دي سي" الهزلية، كما نال جورج كلوني وقت عرض الفيلم، الذي أنتج عام 1997، انتقادات شديدة بسبب تصميم بزته كـ"باتمان" في أحداث العمل.
 
وأعلن جورج كلوني منذ سنوات تبرؤه من من بطولة الفيلم، الذي يشارك في بطولته، أرنولد شوارزنغر، وأوما ثورمان، وكريس أودونيل، ومن إخراج الراحل جويل شوماخر.
 
 
وصرح كلوني في عام 2013 لموقع "ديدلاين" أنه يحتفظ ببزة "باتمان" من فيلم "Batman & Robin" داخل مكتبه، من أجل تحذيره دائما من مخاطر صنع أفلام بغرض الربح التجاري فقط.
 
يشار إلى أن أحدث أفلام جورج كلوني هو "The Tender Bar"، وهو يقوم بإخراجه، ومن بطولة الممثل الأمريكي، بن أفليك، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية الأمريكية في 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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