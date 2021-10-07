living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليلى عبد اللطيف: الدولار وسوريا.. وحدث مؤسف!

7
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلّت "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" حيث كشفت عن توقعات جديدة عن لبنان ودول العالم.

وفيما خصّ توقعات ليلى عبد اللطيف عن لبنان، فقد تركّز مجملها عن سعر صرف الدولار، وأزمة المحروقات والكهرباء، وكذلك عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفيما يلي أبرز التوقعات:

-الدولار في لبنان سيبقى في وضع الاهتزاز في خلال الفترة الراهنة، وسيواصل عملية الهبوط والارتفاع لفترة معينة، ومهما انخفض الدولار إنني أرى قفزة جنونية ستجعله يتخطّى الـ50 الف ليرة. وسنرى السوق السوداء تختفي عن الواجهة وعن التداول، مع بروز الحلول المالية الجدية، وسيتمّ تثبيت سعر الصرف على نحو نهائي ومعتدل.

-عدة انفراجات مفاجئة في أزمة المحروقات وغير متوقعة، وأرى مساهمة 3 دول كبيرة وفاعلة في هذه الأزمة، من بينها دولة خليجية.

-الشتاء المقبل سيكون قاسيا جدا.

-زوارق الأمن اللبناني تجوب الشاطئ والبحر اللبناني وذلك بسبب حدث مؤسف تشهده المياه اللبنانية.

-تقارب دبلوماسي علني بين الولايات المتحدة وسوريا يجعل بعض قادة الساحة السياسية اللبنانية تغيّر موقفها من النظام السوري والرئيس بشار الأسد بشكل ايجابي.

-وزراء في حكومة ميقاتي يزورون سوريا، ولا أستبعد ان يزور ميقاتي سوريا شخصيا في الفترة المقبلة.

-قرارت جريئة سيتخذها ميقاتي في خلال الفترة المقبلة، ما سيضعه في مواجهة أحد التيارات السياسية الكبرى.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout