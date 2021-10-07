بالصور: كيف كانت النهاية لنادين نجيم ومعتصم النهار؟

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نهاية مسلسل صالون زهرة جاءت سعيدة كما أرادها الجمهور، وانتهت بزواج (زهرة) نادين من (أنس) معتصم النهار، حيث أقيم حفل زفافهما في الحي الذي شهد على كل أحداث العمل من حلقته الأولى.

وشدّد الجمهور على أن صالون زهرة أجواءه مألوفة وشارعه مزدحم بشخصيات نقابلها كل يوم وحكايات تلامسنا جميعا من قريب أو بعيد وخلطة مشاعر صاغتها نادين جابر وترجمها المخرج جو بوعيد وعاشتها بكل جوارحها نادين نجيم.

يذكر أن "صالون زهرة" جمع نادين بمعتصم بعدما شكلا ثنائياً أحبه الجمهور في مسلسل "خمسة ونص" قبل نحو عامين. وتجدّد اللقاء بينهما بعمل ذو طبيعة مغايرة عن الأول.