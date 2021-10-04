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أجرى فريق من الأطباء في مستشفى أردني جراحة نادرة أنقذت حياة توأم سيامي ملتصق من القفص الصدري والمعدة، وُلد في 17 كانون الأول في اليمن.



وأفاد مدير عام المستشفى التخصصي، الدكتور فوزي الحموري، بأن هذه العملية استغرقت ثماني ساعات لإتمامها بنجاح من الفريق الطبي.



وطمأن الحموري بأن "وضع التوأم الصحي مستقرّ، وسوف يُسمح بخروجهما من المستشفى خلال أسبوعين للعودة إلى اليمن".



وعبّر الحموري عن غبطته بتنفيذ هذه العملية بنجاح، قائلاً: "أما في الأردن فكان لنا الشرف في المستشفى التخصصي أن نحقق أول عملية فصل توأم سيامي ناجحة ولله الحمد يأتي هذا الإنجاز بعد جهود مميزة قام بها الفريق الطبي الذي تم تشكيله من ٢٥ عضوا من خيرة الأطباء والمستشارين والجراحين والفنيين لإجراء هذه العملية."