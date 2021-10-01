هل تترشّح نجوى كرم للانتخابات النيابية؟

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جويل عرموني - الديار

أحيت النجمة نجوى كرم حفلا غنائياً رائعاً في مهرجان جرش وسط حضور جماهيري كبير وقدمت باقة من أهم أغانيها وسط تفاعل الجمهور.

في السياق نفسه، أجرت "الديار" مقابلة خاصة مع الفنانة نجوى كرم عقب نجاح حفلها الكبير والذي تصدرت عبره التريند في دول عربية عدّة على مدى أيام، اضافة الى مواضيع عدّة كشفت عن رأيها فيها للمرّة الاولى، حيث اعتبرت أنه "دائماً ما تشكّل مهرجانات جرش، مع ما تحمله من تاريخ وقيمة وما تجذبه من جمهور ومتابعة، إضافة للمسيرة الفنية لكل فنان يقف على مسرح جرش ويغنّي أمام جمهوره".



وبأجمل أغانيها حلّقت شمس الأغنية نجوى كرم في سماء المسرح وغنت لجرش "جاية يا جرش جاية"، وقد تفاعل الجمهور مع أغانيها والتي منها "خلي كتفك على كتفي" و"يا راكب" و"الأسمراني" و"روح روحي" و"خليني شوفك بالليل" وسط تفاعل الجمهور الكبير الحاضر على مدرجات المسرح الذي رسم السلوك الحضاري وعشقه للفن والفرح.

ومع إنطلاق الحفل، تصدرت هاشتاغ "نجوى كرم في جرش" التريند عبر موقع تويتر في كثير من الدول العربية، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من التغريدات التي تداولت صوراً وفيديوهات من الحفل.

وفي أول تعليق لها بعد حفلها الناجح هذا، نشرت نجوى كرم عبر صفحتها الخاصة على تويتر صوراً من الاجواء، وعلّقت بالقول: "جرش دايماً حلم العزّ اللي بيلبسو الفنّان".

وعن إقامتها حفلات في لبنان من شأنها أن تعطي اللبنانيين الأمل والفرح، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشونها، أكدت نجوى أنها "على كامل الجهوزية لتقديم كل ما يفرح اللبنانيين ويظهر الصورة الجميلة والحقيقية للبنان الجمال والفن والثقافة".

أما بالنسبة لإطلاقها أغنيتين "مغرومة 2" و"ساحر قلوب" في فترة زمنية قصيرة، وما يتطلب ذلك من جرأة في الظروف المحيطة بنا، اعتبرت أن "كل الظروف التي نعيشها نتخطاها بالفرح. وأنا أحببت، من خلال اصداري لهاتين الاغنيتين، أن أكون قد نجحت بنقل أجواء الأمل والحب للناس علّها تساعدهم على تخطيّ الازمات التي يمرّون بها".

وبالحديث عمّا يعيشه اللبنانيون من ألم ومعاناة، والسؤال عن السُبُل الواجب اتباعها لكي يخرج لبنان من أزمته ليسلك درب الحلول، رأت نجوى أن "الحلول السياسية والاقتصادية هي من مهام الاختصاصيين الذين عليهم هم أن يتابعوها". وشدّدت: "إنّ أساس الحلّ لا بدّ أن ينبع من حكّام يحبّون وطنهم قبل كل شيء ويضعون مصلحة لبنان قبل مصالحهم الشخصية وقبل مصلحة أي بلد آخر".

وأضافت: "عندما نتمكن من تغيير هذه العقلية لدى الحكام، يمكننا عندها أن نخرج من هذا التخبّط والانهيار الذي نحن فيه".

وعمّا إذا كانت ستشارك في التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، أكدت نجوى كرم أنها حتماً ستصوّت وتقترع لمن هو الأفضل ولمن تعرف أنه سيقوم بخطوات متطورة لتحقيق مصلحة الشعب اللبناني. وتابعت: "وعلينا جميعاً أن ننتخب وأن نعرف جميعاً من نختار".

وعن مشاركتها ترشيحاً، أعلنت شمس الأغنية اللبنانية أنها فنانة وليست سياسية "وأكيد ما بترشّح! مين انا حتّى إترشّح؟؟".