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تغريم شركة طيران 1.9 مليون دولار بسبب "تأخير الركاب"!

27
SEPTEMBER
2021
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فرض المنظّمون الفيدراليّون غرامة قدرها 1.9 مليون دولار، على شركة "يونايتد إيرلاينز" لسماحها لرحلات متعددة بالبقاء على الأرض لساعات، وهي أكبر غرامة يتم فرضها على مثل هذه التأخيرات الطويلة.

وفي التّفاصيل، أفادت وزارة النّقل أنّ 25 حادثة وقعت بين عام 2015 والعام الجاري، حيث حوصر أكثر من 3200 راكب على متن طائرات من دون أن تتاح لهم فرصة النّزول.

وعلى سبيل المثال، أطول تأخير، كان عبارة عن خمس ساعات، وحدث في عام 2016 بعد رحلة دولية متجهة إلى هيوستن تحولت إلى نيو أورلينز، وحينها لم يُمنح الركاب فرصة النزول من الطائرة إلا بعدما تجاوز الطيارون يوم عملهم القانوني وكان لا بد من استبدالهم بطاقم آخر.

من جهتها قالت شركة يونايتد، إن معظم التأخيرات تتعلق بإجراءات بسبب سوء الأحوال الجوية، للتأكد من أن الطائرات تهبط بأمان.

وأضافت الشركة أن الرحلات الـ25 التي استشهد بها منظمو النقل، تمثل جزءا صغيرا من نحو ثمانية ملايين رحلة تديرها الشركة والشركات التابعة لها على مدى خمس سنوات ، وأنها حسنت إدارتها لعمليات التحويل، منذ عام 2015.

وطالبت الوزارة الشركة بدفع 950 ألف دولار خلال 30 يوما كعقوبة، بالإضافة إلى دفع 750 ألف دولار لتعويض الركاب على الرحلات المتأخرة، فضلاً عن 200 ألف دولار عن تكلفة تحسين إدارة الرحلات المحولة.

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