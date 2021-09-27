الإجهاض في سان مارينو صار شرعيا بعد التصويت لصالحه

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أيد مواطنو سان مارينو وهي جمهورية صغيرة تحيط بها إيطاليا، تشريع الإجهاض في استفتاء أجري يوم الأحد، وفق ما أظهرته النتائج الأولية.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 41 بالمئة، حيث صوت أكثر من 77 بالمئة من المقترعين لصالح تشريع الإجهاض، فيما عارضه 22 بالمئة في ظل رفض شديد من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

واقتراح التصويت دعا إلى جعل الإجهاض قانونيا في الاثني عشر أسبوعا الأولى من الحمل، أو ما بعدها إذا كانت حياة المرأة في خطر أو إذا كانت صحتها الجسدية أو النفسية معرضة للخطر بسبب خلل أو تشوهات في الجنين.

وفي السابق، كانت نساء سان مارينو اللواتي يسعين إلى الإجهاض يتجهن إلى إيطاليا المجاورة، التي شرعت الإجهاض عام 1978.