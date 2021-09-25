living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جورج وسوف يحيي الأردنيين في جرش بهذه الكلمات... ما سر الاستعانة بـ3 عيادات في حفله

25
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاد الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مسرح مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن من جديد بعد غياب طويل دام 18 عاما، وذلك عبر إحيائه حفلا ناجحا حضره الآلاف من محبيه وعشاقه.
 
وظل جمهور وسوف يردد لقبه الشهير "أبو وديع" قبل ظهوره على المسرح، وعندما أطل عليهم قوبل بعاصفة من التصفيق من جانبهم، فحياهم قائلا: "أهلا فيكم في جرش"، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.
 
وقدم وسوف في الحفل الذي زاد عدد الحضور فيه عن 6 آلاف من معجبيه، العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها "طبيب جراح" و"صابر وراضي" و"علم قلبي الشوق" و"كلام الناس".
 
وقدم حفل جورج وسوف الممثل الأردني منذر رياحنة، فيما ارتدي محبو المطرب صاحب لقب "سلطان الطرب" قمصانا تحمل صورته، كما حملوا لافتات وجهوا فيها رسالة له هي: "دبنا على غيابك دبنا".
 
وكانت المدير التنفيذي بمهرجان جرش في دورته الـ35، أيمن سماوي، كشف لصحيفة "الغد" الأردنية، أمس الخميس، أنه تم الاستعانة بـ3 عيادات وسيارة إسعاف وممرضين ومسعفين في حفل جورج وسوف، وذلك من أجل مواجهة أي عارض صحي طارئ قد يصيب الفنان أو أي فرد من الجمهور.
 
ويأتي قرار توفير الإمدادات الطبية في حفل جورج وسوف، اليوم الجمعة، بعد تعرض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للإغماء أثناء حفلها في مهرجان جرش قبل أيام.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout