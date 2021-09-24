بالصور - هكذا افتتحت نجوى كرم حفلها التاريخي على مسرح جرش

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"مع كل دقة قلب الليلة على هيدا المسرح بحمل فيا ذكريات يللي كنت فيا معكن اليوم".

هكذا افتتحت شمس الغنية اللبنانية #نجوى_كرم حفلها التاريخي على مسرح جرش الذي غصَ بالجمهور الكثيف وسجَل معها بصمة النجاح الكاسح في الحضور المتعطش لفنانته.

من كل بلد وصوب أتى ليستعيد نشوة الفرح اذ استطاع ان يسترجع هذه الذكرى الأسطورية بعد الغياب القسري بسبب جائحة كورونا.

امتلأت مدرجات جرش من بعد الظهر هاتفين بإسمها ومنتظرين لحظة وصولها. بداية غنوا معها "جايي يا جرش جايي" التي دخلت المسرح على وقع هذه الاغنية التاريخية وايضا ارشيف بداياتها كان حاضرا "دمعة حلوة خلي كتفك على كتفي بغرامك مسلوبة وانا ما فيي مغرومة", وغيرها كما غنت جديدها مغرومة ٢ وساحر قلوب بتفاعل كبير و باقة كبيرة من أرشيفها الذي تنوع بين الحديث والقديم وتخللها الميدلي.

وصدحت بأعلى صوتها بموال للأردن من كلمات الشاعر نزار فرنسيس

جاء فيه:

اردن يا فخر العرب .. يا زهرة الأوطان

شميت عطر الوفا من ترابك الغالي

مهما يمر الزمن.. لا ما نسي الميدان

ربع الكفافي الحُمر .. و العغل مَيالة

صاين حِماك ملك .. منصان بالرحمَن

حامل بقلبو الوفا .. من الوالد رسالة

من حسين.. ل ابو حسين مجد العرب منصان

و رايات شمس السما .. فوق السما تلالي

وفي نهاية الحفل قدم مدير المهرجان ايمن سماوي درعا تكريميا لشمس الغنية تقديرا لنجاح حفلها.