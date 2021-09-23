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ماجدة الرومي تتعرض للإغماء خلال حفلها.. هذا وضعها الصحي!

23
SEPTEMBER
2021
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بعد أن ضج خبر اغمائها على خشبة مسرح مهرجان جرش في الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طمأن شقيق ومدير اعمال الفنانة ماجدة الرومي عوض الرومي متابعيها ومحبيها أنها بصحة جيدة والا داعي للقلق.


وفي حديث لـ"صوت كل لبنان"، أكد الرومي ان "ما حصل مع ماجدة هو انها بقيت من دون اكل طوال النهار ومنذ ان استيقظت قامت برياضتها الصباحة وبتمارين الفوكاليز وبروفا الحفلة... وهي اعتادت على ان في اليوم الذي تحيي فيه حفلة ما لا تأكل طوال النهار".


وأوضح الرومي أن "ماجدة وبعد صعودها الى المسرح انخفض ضغطها وشعرت بدوخة، ثم غابت عن جمهورها حوالي الـ10 دقائق حتى استعادت نشاطها واستكملت حفلتها".


وأشار الرومي الى انهم لا يزالون في الأردن، أن الاتصالات انهالت عليهم طوال الليل للاطمئنان على صحة السيدة ماجدة".

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