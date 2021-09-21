جونسون: لدي 6 أطفال

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تكلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة له على التلفزيون الأميركي، عن الكثير من الأسئلة التي تتعلق بحياته الخاصة بعد أن كان متحفظا على التصريح بالكثير من جوانبها.

وتناول جونسون تفاصيل حياته المعقدة، حيث أنه طلق مرتين ولديه 6 أطفال، أكبرهم بسن العاشرة وأصغرهم عمره عام واحد فقط، كما أن لديه ابنة من خارج نطاق الزواج، بالإضافة إلى أن زوجته حامل بطفل جديد، كما نقل موقع “ذا غارديان”.

وعبر جونسون عن سعادته بأطفاله، قائلا إنه يغير الكثير من الحفاضات، ولكنه رفض إمكانية مناقشة وجود أطفال له غير أولئك المعروفين والذين يعترف بهم، مثلما رفض في عام 2019 الزج بأطفاله في المعركة الانتخابية التي كانت دائرة في ذلك الوقت. وأشار بوريس، في لقاء له مع قناة “إن بي سي”، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه “نسمة من الهواء النقي”.