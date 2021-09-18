توزيع جوائز "موريكس دور" وإطلالات مميزة للنجمات والنجوم في الحفل

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أقيم حفل جوائز "موريكس دور" في دورته الـ20، وعاد من جديد بعد غياب لعامين تحت عنوان "الأمل رغم الألم" لبيروت.

وعلى السجادة الحمراء، ظهرت النجمات بإطلالات مميزة أبرزها لنادين نسيب نجيم، ماغي بو غصن، ديمة قندلف، دانييلا رحمة، رحمة رياض، أروى، بوسي شلبي، ونادية الجندي.

وفي الحفل، فازت ماغي بو غصن بجائزة أفضل ممثلة لبنانية عن دورها في مسلسل "للموت" الذي عرض خلال شهر رمضان.

كما حصل على جوائز كل من النجوم: باسم مغنية، قصي خولي، ديما قندلفت، دانييلا رحمة، جاد شويري، عاصي الحلاني، جورج خبار، صاحب شركة Eagle Films جمال سنان، وليد توفيق، نادين نسيب نجيم، بوسي شلبي، زياد برجي، المنتج صادق الصباح، النجمة المصرية نادية الجندي، الفنان القدير أحمد الزين، وفرقة ميّاس.