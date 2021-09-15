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سبيس إكس تصنع التاريخ بأول رحلة فضائية بطاقم من المدنيين

15
SEPTEMBER
2021
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من المقرر أن تنطلق اليوم أحدث رحلة من رحلات الأثرياء الشغوفين بالفضاء اليوم، على متن سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس"، على أمل أن تصبح أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.

وتنطلق المجموعة التي تتألف من 4 من هواة السفر للفضاء، بقيادة الأمريكي جاريد إيزاكمان مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس" ورئيسها التنفيذي، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي الفضائي في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وقال بنجي ريد كبير مديري رحلات الفضاء المأهولة في "سبيس إكس" للصحافيين: "كل شيء يبدو على ما يرام" وذلك غداة الاختبار النهائي لتشغيل محركات الصواريخ في وضع الثبات صباح الاثنين. وتوقعات الأحوال الجوية ملائمة في الوقت الراهن للانطلاق في الموعد المحدد".

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة، التي لا يشارك فيها رواد فضاء من المحترفين مع زبائن "سبيس إكس" الذين يدفعون مقابلا ماديا للقيام بالرحلات، حوالي ثلاثة أيام من الإقلاع إلى لحظة العودة في المحيط الأطلسي.

تجرى الرحلة على متن كبسولة من نوع "كرو دراجون" التابعة ل"سبيس إكس" ذات اللون الأبيض اللامع. ووضعت الكبسولة التي أطلق عليها اسم "ريزيليانس"، على رأس صاروخ من طراز "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام وزودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة.

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