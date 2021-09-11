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نجوم يعلقون على اختيار قرداحي وزير

11
SEPTEMBER
2021
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برز اسم الإعلامي الشهير جورج قرادحي، خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان محور اهتمام الكثيرين في الوطن العربي، وذلك بعد اختياره وزيرا للإعلام في لبنان، ضمن تشكيلة حكومية من 24 عضوا تم إعلانها.

ونال جورج قرداحي شهرة واسعة، أواخر عام 2000، خلال تقديمه برنامج “من سيربح المليون”، وهو عبارة عن برنامج مسابقات، وحقق هذا العمل نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

ماذا قال نجوم لبنان لجورج قرادحي؟

ووجه عدد من نجوم الفن اللبناني رسائل خاصة للإعلامي جورج قرداحي، بعد قرار تعيينه في منصب وزير الإعلام بلبنان، وذلك من خلال تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، حيث قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي: “سعدت جداً بتولي جورج قرداحي منصب وزير الإعلام، خاصة أننا كنا مع بعضنا البعض منذ عدة أيام في البرتغال، فهو زميل وصديق عزيز وأخ، وتربطني به علاقة من عشرين عاماً، ربنا يوفقه ويستطيع أن يقدم شيء للبنان وخاصة للساحة الإعلامية”.

ظروف صعبة

فيما أوضحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني مدى حبها، للإعلامي جورج قرادحي، معبرة عن ذلك في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”: “جورج بحبه، أكيد بالإعلام يستطيع أن يقدم شيئا جيدا، لأنه إعلامي كبير ومثقف، ربنا يوفق هذه الحكومة ويقدموا شيئا للبنان، لأن لبنان هذه الفترة في ظروف صعبة”.

بينما وجهت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عبر “سكاي نيوز عربية”رسالة إلى جورج قرادحي، جاءت كالتالي: “مبروك للبنان تعيين الحكومة الجديدة، فهو أمل جديد لنا، وبالنسبة لفرحتي الأكبر كانت لإعلامي، باعتباري أنا إعلامية، قبل أما أكون ممثلة، جورج قرداحي ألف مبروك، ومثل ماكتبت لك على صفحاتي على المواقع الاجتماعية، وقلت لك خطوة مشجعة جدا، ولكن هل يعطوك فرصة حتى تنجز وتتحرك وتغير الوضع، الموقف صعب جداً بدون صلاحيات، الإعلام خطير، مبروك جورج”.

اختيار صائب

كما أشارت الفنانة دوللي شاهين، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”أن اختيار الإعلامي جورج قرداحي، اختيار صائب، معبرة عن ذلك بالقول: “رجل متعلم ومثقف ومحترم جدا، وأتمنى أن يكون نعم الاختيار ويعمل ما في مصلحة البلد”.

 

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