ركاب حافلة في مصر يعيشون ساعات من الرعب قبل انتشالهم من الغرق

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عاش ركاب مصريون ساعات من الرعب بعدما سقطت الحافلة التي كانوا يستقلونها في ترعة المريوطية جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية، إن الحافلة سقطت مساء الثلاثاء في ترعة المريوطية، وإن قوات الإنقاذ النهري حضرت لموقع الحادث على الفور وانتشلت الركاب قبل تعرضهم للغرق، فيما يجري تمشيط المياه قرب منطقة الحادث خشية وجود ضحايا من جراء الحادث.

وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة وأشار إلى أن المارة سارعوا بالمساعدة في إنقاذ الركاب إلى حين حضور قوات الشرطة.

وشدد المصدر على أنه لم يتم استخراج جثث وأن جميع من تم إنقاذهم أحياء، من بينهم 7 ركاب تعرضوا لإصابات واختناقات وجرى نقلهم إلى المستشفيات، ولكن قوات الإنقاذ النهري لا تزال تبحث في المياه بحثا عن ضحايا محتملين.