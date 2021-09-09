living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نادين الراسي تفجر مفاجأة عن ابنيها

9
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

المصدر: الجرس

 

فجرت الممثلة نادين الراسي مفاجأة بشأن ابنيها كارل ومارسيل من زوجها الممثل جيسكار أبي نادر، مشيرة إلى انهما لا يريدان رؤيتها.

 

وقالت نادين في حديث لـ "الجرس": "الحمدالله على كل شيء.. لكن كارل ومارسيل صارا ضيفين لا أعرفهما ولا يعرفانني وكأنهما مجبوران على المجيء، ظالمة هذه الدنيا حين ترين أولادك مرة كل أسبوعين ولمدة 6 ساعات فقط. أتعذّب حين آراهما وهما آتيان غصبا عنهما. أضافت: شهران لم التقِ بهما حين يكبران سيدقان باب بيتي ويدخلان لا أستطيع عيش الذل أكثر".

 

وأضافت: لا ذنب لهما غادرا بيتي منذ 3 سنوات ولا يسمعان إلا العاطل عني وأصبحا يخافان مني. بعد ابتعادهما كل هذه الفترة عني القضاء قرر أن آراهما مرة كل اسبوعين ولمدة 6 ساعات خارج منزلي ولا ينامان في السرير ولا بين أحضاني.. سيكبران وسيعرفان كل الحقيقة قررت ألا أعذبهما أكثر لان كلما كان موعد اللقاء بيننا كنت أشعر بأنهما لا يرغبان ولا يريدان وكأن رؤيتي باتت فرضًا عليهما، غير أنهما أجّلا اللقاء لمرتين والآن لا أتحدّث معهما ولا يتصلان بي.

 

وتابعت: حين يعودان لن أفتح معهما الماضي بابي مفتوح لهما دائمًا. سيعودان حين يعرفان الحقيقة كاملة. خسرتهما واستطاعوا ابعادهما عني لا يريدان رؤيتي "انعملهم غسيل دماغ" لا ذنب لديهما ومقهورة عليهما كثيرًا لأنهما لا يشعران بوجود الأم حرام ينحرموا مني بهيدا العمر الصغير لكن لا ذنب لهما. سأهتم بهما دائمًا وعلى أكمل وجه ما يهمني الآن سعادتهما الكبيرة وأن يكونا بخير وبصحة جيدة.. يؤبروني انشالله ذليت نفسي كثيرًا لأجلهما.. يكفي ما تحمّل كل منهما من صراعات كبيرة ومحاكم والحياة لن أعذّبهما أكثر بسبب أنانيتي كأم فقط لآراهما نائمان على تخت منزلي".

 

وختمت نادين: "هذه المرة الأولى التي أتحدث فيها عن ولديْ وستكون الأخيرة، وأتمنى من كل المحبين والأصدقاء وكل من يحبني أم لا أن لا يسألونني عن هذا الموضوع مجددًا لأنني معكم تحدّثت عن كل شيء ولا أريد فتح الموضوع مجددًا.. هذا ما أتمناه من الكل.. مارسيل وكارل سيبقيان حبي الأبدي وأعشقهما كثيرًا مهما حصل".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout