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مفاجأة من العيار الثقيل.. مارلين مونرو اغتيلت بسبب "أسرار" كينيدي

7
SEPTEMBER
2021
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بعد سنوات على وفاتها، فجّر الكاتب البريطاني نيك ريدفيرن قنبلة من العيار الثقيل حول وفاة الممثلة الأميركية الشهيرة مارلين مونرو، مشيراً إلى أنّها "اغتيلت بسبب الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي لأنّه أطلعها على أسرار متعلقة بـ"الأطباق الطائرة".

ولفت إلى أنّه "تمّ اعتبار مونرو بمثابة تهديد للأمن القومي بسبب المعلومات الخطيرة التي كانت مطّلعة عليها".

وكانت قد رجّحت التحقيقات أنّ سبب وفاة الممثلة الشهيرة "يعود إلى التسمّم، فيما رجّحت بعض الروايات أنّ "تكون مونرو قد انتحرت بسبب مشاكل نفسية وعاطفية".

وتأتي مزاعم هذا الكاتب البريطاني، بعد أسبوع واحد فقط من خروج مثير لامرأة في عقدها الثامن قالت إنّها "كانت عشيقة لكينيدي".

وأوضحت السيّدة أنّها "أقامت علاقة جنسية مع كينيدي داخل شقته في بوسطن، ثم بفندق في ولاية نيويورك وبعد ذلك انتقلت إلى العاصمة واشنطن حتى تكون أقرب إليه".

من جهة أخرى، لفت ريدفيرن إلى أنّ "مونرو كانت على علاقة بجون كينيدي وأخيه روبرت ممّا أدّى إلى وفاتها".

كما جرى تسجيل وفاتها لدى سلطات ولاية كاليفورنيا بمثابة تسمّم جرّاء جرعة مخدرات زائدة، لكن المشكّكين يزعمون أنّ "وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية تتحدّث عن اغتيال شخص من الأشخاص، عن طريق دفعه لأن يكون مدمناً على المخدرات"، في إشارة إلى أنّها لم تتعرّض للتسمّم بل إلى عملية قتل محدّدة.

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