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نوال الزغبي تثير جدلا بتغريدة والجمهور يعترض

5
SEPTEMBER
2021
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أثارت تغريدة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، التي شبهت بها الذات الإلهية بـ"الأوكسجين"، جدلا بين متابعيها، بين رافض لفكرة التغريدة ومؤيد لها.
 
وغردت نوال قائلة: "الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته لكنك بحاجة إليه للبقاء"، ما أثار ردود فعل بالرفض معتبرا أن نوال قد لامست المحرمات، وأن الله لا شبيه له ولا يجوز تشبيهه بأي شيء من الأساس، ومنهم من سأل نوال عما تقصده بكلامها، كما ذكر موقع "الجديد".
 
بينما غرد أحد الأراء منتقدا تغريدتها قائلا: "لا يجوز تشبيه الرب عز وجل بالأشياء التي هو خلقها".
 
وردّت نوال على أحد المتابعين الذي هاجمها بتعليقه على المنشور قائلة: "مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الإيمان!!! ومش بحاجة وسطاء مع رب العالمين!!! بس النوايا عاطلة عندكن للأسف! يا بني…اعطني قلبك.. وفهمكم كفاية.. هيدي إذا فهمتو اللي كتبتو".
 
وطالب بعض المغردين بإعادة قراءة كلام نوال وفهمه قبل الرد بهذه الطريقة، معتبرين أن كلامها حق، وأن الحاجة لله هي كحاجة الإنسان للأوكسجين، حيث لا يمكن أن تستمر حياة الإنسان من دون الله سبحانه، ومن دون الأوكسجين، كما اعتبر البعض أن كلامها هو تعبير عن قوة إيمانها بالخالق، وأكد البعض الآخر أن البعض يعلق فقط للتعليق ودون أي فهم واستيعاب لمعنى الكلام.
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