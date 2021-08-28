هيفاء وهبي في حفلها "الأغلى" بالساحل الشمالي: ماحدش يزعله...

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أحيت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفلها الغنائي في منطقة العلمين في الساحل الشمالي المصري، أمس الخميس، والذي حمل لافتة "كامل العدد".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهيفاء أثناء إحيائها الحفل، والذي تظهر في أحده مع الفنان المصري، أكرم حسني، الذي قدم معها "دويتو" غنائي بعنوان "لو كنت".

كما تظهر الفنانة اللبنانية في مقطع مصور آخر وهي تدافع عن مطرب المهرجانات الشعبية المصرية، حمو بيكا، الذي كان متواجدا بين الحضور.

وتسأل هيفاء وهبي في بداية الفيديو عن حمو بيكا، ثم عندما يأتي إليها على المسرح تصافحه، وتقول للجمهور إنها تشاهد مقاطعه المصورة وأنه أحيانا يتعرض للاستفزاز من جانب البعض، وطلبت من الجمهور ألا يتسبب أحد في إغضابه قائلة: "ماحدش يزعله".

كذلك تظهر هيفاء وهبي في مقطع مصور آخر متداول وهي تخاطب الجمهور الحاضر للحفل، وتقول لهم باللبناني: "شكلكم يعقّد"، تعبيرا منها عن إعجابها بهم.

وقالت إنها سعيدة أن تكون معهم الليلة، طبعا مصر وأهلها عزيزين على قلبي، ولكن لدي تحية كبيرة لبلدي لبنان الذي هو في قلبي، من الساحل الشمالي من العلمين في مصر لبيروت أحبك".

ونشرت هيفاء وهبي صورا لها من حفلها في الساحل الشمالي المصري، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأكدت أنها قضت "ليلة حلوة مع أحلى الناس، وأنها تلقت جرعة زادة من الحب في الحفل".

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن حفل هيفاء وهبي في منطقة العلمين هو الأغلى في الساحل الشمالي لهذا العام، وأشارت إلى أن أسعاره تبدأ من 750 جنيه وانتهاء بدرجة "في آي بي" 2500 جنيه، وذلك بالمقارنة مع كل الحفلات النغنائية المنافسة في موسم صيف 2021.