أصالة تضع فنانا سعوديا في موقف محرج..

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أحرجت المطربة السورية أصالة نصري، المغني السعودي عايض يوسف، أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق حفلهما، الذي أقيم ضمن حفلات “صيف الشرقية” في السعودية.

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، تعرض يوسف للإحراج، عندما وقف ليلتقط الصور مع أصالة، التي طالبته بالاقتراب منها، قائلة له: “قرب لو سمحت لا تعذبني”، فما كان من يوسف إلا توزيع الابتسامات، التي وثقتها عدسات الكاميرات، لكنه ظل محرجا لا سيما أن أصالة سحبته حتى وقف بجانبها للتصوير.

وأشادت نصري بصوت المغني السعودي، وسط علامات الخجل التي بدت عليه، “كلك بتجنن وصوتك رائع”، موضحة أنها ظلت تسمعه طيلة 3 أيام للتعرف عليه أكثر كونهما سيتشاركان في حفل واحد.