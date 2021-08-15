living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"غوغل" يحتفي بالفنان الراحل ملحم بركات

15
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الأحد، بالذكرى الـ76 لميلاد الفنان اللبناني الشهير الراحل، ملحم بركات.

وظهرت صورة ملحم بركات على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، احتفالا بمولد الفنان اللبناني، والذي يصادف 15 أغسطس.

وملحم بركات، المعروف بـ"أبو مجد"، هو مغن وملحن لبناني، يعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، ولد في بلدة كفرشيما عام 1942.

لفت ملحم بركات انتباه الموسيقي حليم الرومي الذي كان يسكن في نفس البلدة، إذ إن موهبة ملحم ظهرت منذ طفولته، منذ أن كان في المدرسة. وقرر الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، ودرس النظريات الموسيقية والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى، كما تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وانضم إلى فرقة الأخوين رحباني، وبعد أربعة أعوام، تركهما لكي يشق طريقه الفنية.

أولى بداياته الفنية، كانت أغنية "الله كريم"، التي كتبها له الراحل توفيق بركات، ولحنها له جاره الراحل أيضا فيلمون وهبي.

وأول عمل مسرحي قام ببطولته كان مسرحية "الأميرة زمرد" ومن ثم "الربيع السابع" مع الأخوين رحباني. وعمل مع المسرحي والملحن اللبناني روميو لحود.

وديع الصافي.. وصباح

وركز على التلحين إلى جانب الغناء، حيث لحّن لكبار المغنين اللبنانيين من بينهم وديع الصافي وصباح وسميرة توفيق وماجدة الرومي.

كذلك أحيا الفنان الراحل حفلات عدة في عواصم عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة، وشارك في مهرجانات من بينها قرطاج وجرش.

توفي يوم 28 أكتوبر 2016 بعد صراع مع المرض، وأعلن عن وفاته في مستشفى أوتيل ديو في بيروت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout