الكشف عن جنسية حبيب نجوى كرم.. وفارق العمر بينهما

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بعد الحديث عن قصة الحب الجميلة التي تعيشها النجمة اللبنانية نجوى كرم مع شاب خليجي، فاجأ الإعلامي اللبناني إيلي باسيل متابعيه في بث مباشر ظهر فيه وهو يطلق الزغاريد ويكشف عن هوية زوج نجوى المستقبلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً لباسيل وهو يزغرد لـ"شمس الأغنية اللبنانية"، زاعماً أن حبيبها هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، ويصغرها بـ 15 عاماً، وأن موعد زفافهما سيكون خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التسريبات التي أطلقها باسيل، وعبّر الكثير منهم عن سعادته بهذا القرار، متمنّين لنجوى كرم السعادة الدائمة في حياتها الزوجية الجديدة.

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية أول من سرّب معلومات عن زواج نجوى كرم، وبأنها تعيش قصة حب حقيقية مع شاب خليجي محترم، من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

(لها)