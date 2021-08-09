رؤيا غريبة سبقت وفاة دلال عبد العزيز

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شارك الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم متابعيه عبر "فيسبوك"، برسالة تلقّاها من أحد الأشخاص توضح أنه شاهد رؤيا للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي عن عمر 61 عاماً.

وجاء في الرسالة: "رؤيا الغريب أصدق... يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه وهو يجلس ويتحدث عن عروسه الجميلة التي أحبّها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمّى "دار السلام"، ونِعم الدار"... وأضاف: "هي والله ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهما، فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربّنا يرحمهما ويغفر لهما".

كذلك وجّه رامي رضوان رسالة إلى حمويه الراحلَين قال فيها: "حسّكم بالدنيا يا حبايبي، مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي من غيركم وطيبتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم... الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم... ويا بخت أهل الجنة بيكم". وأضاف: "وإلى حبيب قلبي زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله ما لاقي كلام أعبّر بيه عن حزن فراقك... مافيش كلام يكفي... يا بخت اللي أهلهم زيكم... ويا بخت اللي يناسب زيّكم. هتوحشوني قوي وحاجات كتير فقدت طعمها بعد رحيلكم... اللّهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيّين والصدّيقين والشهداء يا رب".