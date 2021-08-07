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بعد أن قتل زوجها.. كورونا "يخطف" ممثلة مصرية قديرة!

7
AUGUST
2021
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أعلن كل من الإعلامي رامي رضوان، والممثل حسن الرداد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، إذ كتب رامي عبر حسابه على فايسبوك: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما“.

أما حسن الرداد فكتب: “والله ما قادر اكتب ولا مصدق. توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقي مفاجاة حلوة بإنتظارك، هتلاقي حبيب عمرك الذي طول الوقت بتسالي عليه.. سنشتاق لك كثيراً يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة.”

نذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كانت تتواجد في العناية المركزة منذ أشهر، حيث لا زالت تعاني تبعات إصابتها بفيروس كورونا. ولم يتم اخبارها بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم وذلك حفاظاً على وضعها الصحي الى ان توفيت قبل قليل في المستشفى.

وكان الفنان الكوميدي سمير غانم، قد توفي في 20 أيار/مايو الفائت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة طويلة حافلة بأهم الأعمال الفنية في التلفزيون والسينما والمسرح.

بصراحة

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