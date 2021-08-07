الأمير هاري يقاطع زوجته بحركات بهلوانية أمام صديقتها!

A + A -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا للممثلة الأميركية ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري، خلال مكالمة فيديو مع صديقتها الممثلة ميليسا مكارثي.

وظهر الأمير هاري من خارج شباك منزله في كاليفورنيا، ليقاطع مكالمة زوجته وهو يقوم بحركات بهلوانية طريفة مستخدما كرات صغيرة.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، واستحسانا من محبي ميغان ماركل، حيث ظهرت من خلال الفيديو بإطلالة منزلية بسيطة، جمعت فيها بين الإكسسوار البسيط والملابس الأنيقة والمظهر المريح.

وشاركت ماركل، صديقتها الممثلة مكارثي، تفاصيل مبادرتها الجديدة التي تهدف إلى مساعدة النساء على العودة إلى سوق العمل بعد الوباء.