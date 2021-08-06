رسالة مؤثرة من شريهان الى بيروت

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وجّهت النجمة شريهان رسالة الى بيروت والشعب اللبناني في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ونشرت مقطع فيديو كانت نشرته الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي عبر حسابها تزامناً مع الذكرى الأولى للإنفحار.

وأرفقت شريهان الفيديو بكلمات جاء فيها: "ستظلّين شتائي وصيفي وجميع مواسمي في ذات اليوم وفي اليوم الواحد، فهذا هو أنتِ، وهذا هو قدرك أنك جميلة، بديعة، عظيمة بكلّ اللغات ولهجات العالم أجمع، ليس لك مثيل أو شبيه".

وتابعت: "أحببتك منذ أن كان عمري ٧ سنوات، فالبداية كانت أخي وأمي، والنهاية ليس لكِ نهاية يا بيروت".



