رئيس وزراء بريطانيا وزوجته كاري ينتظران طفلهما الثاني

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ينتظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري سيموندس طفلهما الثاني، بعد أشهر قليلة من إجهاض الزوجة، الذي أصابها "بالحزن".

وأعلنت كاري (33 عاما)، الخبر على موقع "إنستغرام"، اليوم السبت، وكتب إنها تشعر "بالبركة للحمل مرة أخرى"، بحسب "بي بي سي".

وقالت إنها تأمل في استقبال "طفل قوس قزح" في عيد الميلاد هذا العام.

ويستخدم مصطلح "طفل قوس قزح" للإشارة إلى الطفل المولود بعد الإجهاض أو بعد ولادة جنين ميت أو بعد وفاة حديثي الولادة.

وأضافت كاري "في بداية العام، تعرضت للإجهاض ما أصابني بالحزن".

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي 2020 أنجبت كاري لجونسون طفلهما الأول ويلفريد.

وكان جونسون وكاري قد تزوجا في حفل زفاف صغير في كاتدرائية وستمنستر في مايو/أيار من العام الجاري 2021، ما جعل جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج أثناء وجوده في منصبه منذ ما يقرب من 200 عام.

كان هذا هو الزواج الثالث لجونسون، حيث كان رئيس الوزراء البريطاني متزوجا سابقا من مارينا ويلر وله منها أربعة أطفال.

ولم يكن لجونسون أطفال من زوجته الأولى أليجرا موستين أوين.