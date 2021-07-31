قبلة حسين فهمي لباميلا الكيك تثير ضجة

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لها - أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك؛ ضجة وجدلاً بعد نشرها عبر حسابها على "إنستغرام" لمجموعة صور مع النجم حسين فهمي وهو يقبلها على "خدها"، ضمن أجواء تسودها الرومانسية.

وعلقت قائلة: " مع الكبير"، وتفاعل الكثيرون مع الصور في حين تساءل البعض عن العلاقة بين فهمي والكيك.

وسرعان ما اكتشف الجميع أن الصور للنجمين من كواليس فيلم "الفارس" الذي يشاركان في بطولته مع الفنان أحمد زاهر .

"الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فيه أيضاً إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقي.