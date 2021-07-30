بالفيديو - توقّعات صادمة لليلى عبد اللطيف!

A + A -

أطلّت ليلى عبد اللطيف بسلسلة توقّعات في حلقة بثّتها مباشرة يوم أمس عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب". وتجدون فيما يلي كلّ توقعاتها عن لبنان في خلال المرحلة المقبلة:



- السعودية تتصدّر 3 قضايا عربية تبدأ من اليمن والى سوريا وتنتهي في لبنان

- هاجس الخوف والقلق لا يفارقني هذه الأيام أبدا من وقوع حدث كبير قد يكون عملية اغتيال او تفجير كبير في عمل امني خطير

- تهديدات جديدة تحمل معها الخوف والخطر على بعض المصارف التي تتعرض مرة جديدة للتخريب والتكسير

- الاغلاق العام والاقفال سيطال المناطق اللبنانية مرة جديدة وسنرى المزيد من الاجراءات المشدّدة خلال هذا الاقفال (ليس بالضرورة بسبب كورونا)

- الأشهر الاخيرة من العام 2021 ستكون مقلقة وحسّاسة للغاية والخطر يحوم خلال هذه الأشهر على شخصية سياسية من الصف الاول التي قد تتعرّض لإعتداء كبير

- الحزن والحداد يلف اجواء احدى الطوائف اللبنانية الكريمة

- إسم تنظيم جبهة النصرة يعود اليه الإعلام من جديد وأعلام داعش تظهر مرّة جديدة في مناطق شمالية

- سيشهد لبنان قطع طرقات يشمل كميات كبيرة من الحجارة والصخور بشكل غير مسبوق

- شبح الاغتيالات في لبنان قد يطال شخصيات سياسية من الصف الثاني وهذا الخطر سيحوم حول عدد من الوزراء والنواب السابقين او الحاليين

- أكبر المفاجآت السياسية في لبنان قد تكون بإستقالة بعض نواب كتلة التيار الوطني الحر من مجلس النواب

- سعد الحريري يعود بقوة الى الساحة السياسية خصوصا في فترة الانتخابات النيابية ودوره لم ينته

- سنسمع ونشاهد يافطات ترفع عبارة "شكرا فرنسا" في خلال الفترة المقبلة

- ماكرون في لبنان من جديد

- اخبار الجالية اللبنانية في المانيا تتصدر الصحف والاعلام لسبب ما

- ستعود كندا بقوة الى مساندة ودعم لبنان وذلك من خلال تسهيل طلبات التعليم والهجرة وفتح ابواب لمّ الشمل بين العائلات اللبنانية

- سنشاهد في لبنان محاولات احراق وتكسير لبعض المؤسسات الحكومية من بيروت الى صيدا وزحلة وطرابلس

- سيشهد لبنان في خلال الفترة المقبلة تدخلا فرنسيا وتركيا ومصريا واضحا ولا أستبعد وجود قوات لبعض هذه الدول على الاراضي اللبنانية خصوصا المصرية

- رئيس مصر السيسي يزور لبنان

- الجالية اللبنانية في السويد ستكون بإنتظار خبر او قرار من السلطات السويدية تسمح من خلاله بإستقبال المزيد من طلبات الهجرة امام اللبنانيين ومنح الجنسية السويدية لعدد محدود من المقيمين على أراضيها

- الاعلام والانظار على حكومة حسان دياب من جديد لحدث ما

- اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن يعود الى الشاشة ويكون حديث الناس لسبب إيجابي

- عملية اعتداء تطال احد القضاة البارزين في لبنان

- مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني تصدر تحذيرا عاما للبنانيين بسبب أحداث هامّة

- مظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية وغضب عارم تعمّ المناطق اللبنانية تحمل مشاهد مؤثرة للعسكر اللبناني الذي نراه مع الناس

- سعر صرف الدولار الى مزيد من الارتفاع وسيلامس الـ30 ألف وما فوق لكن هبوطه سيكون سريعا