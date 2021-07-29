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"سطوح بيروت" تطلق Batrounion من سطوح البترون

29
JULY
2021
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تم ليل أمس افتتاح Batrounion المعرض الأول الذي نظمته جمعية سطوح بيروت بالتعاون مع Monkey Business بأجواء موسيقية شبابية والكثير من الايجابية.

هذا المعرض هو المبادرة الثانية للجمعية بعد مبادرة كتّر خيرك التي تهدف لدعم المنتج والصناعة المحلية واللبنانية وتشجيع السياحة المناطقية والقاء الضوء على المواهب الشبابية.


يضم المعرض أكثر من ٦٦ عارض من أشغال يدوية، ثياب، أكسسوارات، مجوهرات ومونة بالاضافة الى تخصيص مساحة للأولاد وعروض فنية وموسيقية.
يستمر المعرض من ٢٨ تموز لغاية ١ آب من الساعة ٦ مساء الى الساعة ١٢ ليلا في حديقة بترونيات، وملفت للنظر حرص القييمين على المعرض الحفاظ على أقصى درجات السلامة العامة للحماية من فيروس كورونا.


وقد تميّز الافتتاح بحضور كثيف لمغتربين لبنانيين وفنانين واعلاميين أثنوا على هذا المشروع في هذا الوقت العصيب الذي يهدف الى دعم عائلات محتاجة من خلال شراء المنتوجات المعروضة ويتخلل المعرض برنامج فني متنوع يضم الكثير من الفنانين والعروض الترفيهية في كل ليلة من ليالي المعرض لغاية ١ آب.

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