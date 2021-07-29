يوسف الخال: شو هاللعنة و النحس..!

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علق الممثل اللبناني يوسف الخال على الحريق الكبير الذي شب أمس في القبيات، وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً:



"شو هاللعنة و النحس اللي صايبين لبنان؟..غريب. شو الهدف من الحياة فيه إذا هيك خِلِق و هيك صار و هيك رح يضلّ؟.. القبيات تحترق".



وكان يوسف قد حذر مؤخراً من تفاقم الأزمة في لبنان، مشيراً الى أن الأوضاع سوف تكون قاسية جداً في الفترة المقبلة.



وكتب يوسف عبر صفحته: "اللي قادر واللي مش قادر بقى يحمل الوضع، يحَضِّر حالو منيح.. بعد في خبطة قاسية.. هيدا مش توقّع ولا تشاؤم.. هيدا واقع و يا رب ما يحصل".

وكان علّق يوسف أيضاً على أزمة الكهرباء في البلد، وكتب: "انشالله الكهربا تلطُشكُن و البنزين يوَلِّعكُن و الدوا يمرِّضكُن و الدولار يذِلّكُن.. هيدا لبنانكم.. لبناننا طويل ع رقبتكُن".